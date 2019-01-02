Пастрняк: пытался повторить давний жест Леброна Джеймса, а не Кузнецова

Форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк опроверг мнение защитника Здено Хары, что он хотел скопировать «птичку» Евгения Кузнецова, отмечая гол в матче «Зимней классики»-2019 с «Чикаго Блэкхоукс» (4:2).

«Я повторял празднование Кузнецова? Нет-нет. Я пытался повторить давний жест Леброна Джеймса. Я уже делал это во время баскетбольной разминки и хотел сделать нечто похожее на льду, на коньках оказалось сложнее. Но всё это исключительно для общего веселья», – цитирует Пастрняка официальный сайт НХЛ.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Бостона».

«Ястребы» усилиями Брендана Перлини и Доминика Кагуна дважды выходили вперёд по ходу встречи, однако «Брюинз» неизменно отыгрывались после точных бросков Давида Пастрняка и Патриса Бержерона. Победу команде Брюса Кэссиди принёс Шон Курали, удачно сыгравший на добивании в середине третьего периода. Окончательный счёт установил Брэд Маршан, поразивший пустые ворота.