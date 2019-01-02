Уорд: в день перед «Зимней классикой» я не отличался от обычного болельщика

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кэм Уорд поделился впечатлениями от матча «Зимней классики» с «Бостон Брюинз» (2:4), который стал для него первым на открытом воздухе.

«Возможно, я не слишком отличался от обычного болельщика в день перед матчем. Тоже общался с семьёй, делал селфи и предвкушал один из лучших дней в жизни. Мой сын заглянул к нам в раздевалку после тренировки — для него это тоже большое событие.

Было бы прекрасно получить сегодня в таблицу два очка, но в любом случае сегодняшняя игра – это один из самых ярких моментов в моей карьере. Представляете, во втором периоде я даже немного замёрз, когда игра переместилась на половину «Бостона». Но вы только не подумайте, что есть какие-то вопросы к условиям проведения игры, наоборот, это было здорово, и я хочу сказать большое спасибо людям, которые готовили лёд. И большое спасибо нашим фанатам, которые так здорово поддерживали команду. Постараемся порадовать их победой в следующем матче», — цитирует Уорда официальный сайт НХЛ.