Экс-форварду «Сибири» Лехтере грозит пятилетний условный срок за покупку кокаина

Форварду «Филадельфии Флайерз» Йори Лехтере предъявили обвинение в покупке наркотиков в Финляндии, сообщает информационное агентство Reuters.

Судебное заседание по этому делу, на котором сам хоккеист не присутствовал, состоялось 1 января. Утверждается, что 31-летний игрок приобрёл в ночных клубах города Тампере восемь грамм кокаина в период с июня по июль 2018 года. Обвинения требует приговорить Лехтерю к пятилетнему условному сроку.

В сентябре 2018 года стало известно, что он подозревается в причастности к торговле наркотиками. По некоторым сведениям, Лехтеря входил в группу, которая занималась распространением двухкилограммовой партии кокаина. В числе подозреваемых значились 23 человека, среди которых был и Лехтеря.

«Как я утверждал с самого начала, эти обвинения против меня являются ложными. Я собираюсь уточнить все детали по данному делу. Никаких дальнейших комментариев по этому вопросу не будет до конца разбирательств», – заявил сам Лехтеря.