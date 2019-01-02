НХЛ объявила о проведении трёх матчей на открытом воздухе в сезоне-2019/20

Национальная хоккейная лига объявила, что на сезон-2019/20 запланированы три матча на открытом воздухе.

«Калгари Флэймз» и «Виннипег Джетс» встретятся в рамках «Классики наследия»—2019. Матч состоится 26 октября в Реджайне, столице канадской провинции Саскачеван. Игра пройдёт на «Мозаик Стэдиуме», домашней арене команды по канадскому футболу «Саскачеван Рафрайдерс». Стадион вмещает более 33 тыс. человек.

Матчи «Классики наследия», как и игры «Зимней классики», проводятся на открытом воздухе, но в них участвуют только канадские клубы.

В дополнение к «Зимней классике» и «Классике наследия» пройдёт также очередной матч «Стадионной серии». Он состоится 15 февраля 2020 года на футбольной арене «Академии ВВС США» в Колорадо-Спрингс. Её вместимость составляет 46 692 зрителя. Соперник «Колорадо Эвеланш» будет определён позднее.