Зрители «Зимней классики» жаловались на недостаток еды и выпивки во время матча

Зрители, пришедшие на «Нотр-Дам Стэдиум», чтобы посмотреть традиционный матч Национальной хоккейной лиги на открытом воздухе, оставили многочисленные жалобы в социальных сетях.

Как сообщают многие болельщики, арена, на которой собралось более 76 тыс. людей, оказалась не готова принять столько любителей хоккея. Главным недостатком называют отсутствие должного количества еды и алкоголя в буфетах стадиона. По свидетельству зрителей, во многих точках питания всё оказалось распродано уже в первом перерыве, а там, где ещё можно было что-то купить, выстраивались гигантские очереди. Температура воздуха в момент начала игры составляла около +1,5 С°, а на стадионе «Нотр-Дам» в обычные дни продажа пива и алкоголя запрещена.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» Грэга Вышински.