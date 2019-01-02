Шэн — о четвертьфинале МЧМ-2019: никакого недонастроя на Словакию не будет

Нападающий сборной России Павел Шэн поделился ожиданиями от предстоящего матча со Словакией в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира — 2019.

«Тренеры посмотрят видео, разберут, покажут и разжуют нам, как правильно играть. Надо будет выходить и выполнять тренерскую установку. Команд слабых здесь нет, все сильные. Будет битва. Сейчас начинаются такие важные игры на вылет, что чуть-чуть недооценишь соперника и потом за это поплатишься, поэтому никакого недонастроя не будет», — цитирует Шэна Sport24.

Матч Россия — Словакия пройдёт завтра, 3 января, и начнётся в 6:30 мск.

Полуфинальные игры пройдут 5 января, матч за третье место и финал — 6 января. Также форматом турнира предусмотрен утешительный раунд до двух побед за право остаться в элитном дивизионе. В раунде «за выживание» сыграют сборные Дании и Казахстана.