Панарин: стараюсь не смотреть матчи МЧМ-2011, чтобы не реветь. Накатывают слёзы

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин поделился воспоминаниями от молодёжного чемпионата мира 2011 года, который остаётся последней победой для сборной России на мировых первенствах.

«Всё помню, воспоминания только положительные. Очень круто, на всю жизнь это останется. Время летит очень быстро, эти моменты ещё свежи в голове. Конечно, уже нет таких эмоций, как после чемпионата, тогда они были совершенно другими. Жизнь идёт дальше, намечаются новые цели, вершины. О прошлых заслугах думать некогда. Если пересматривать матчи, начинаешь плакать? У меня такая же история, поэтому я стараюсь их не смотреть, чтобы не реветь. Слёзы накатывают.

Перед турниром говорили, что мы попали в группу смерти? Мне тогда вообще не до этого было. Лидеры, возможно, и обращали на это внимание, а я был в третьем-четвёртом звене, на грани, мне бы вообще в состав поспать и более или менее не опозориться на льду. Особо в Интернет не заглядывал, ничего не читал.

Старт с двух поражений? Валерий Николаевич нам говорил, что в том году Чехия на взрослом чемпионате мира тоже начала с поражения, и поэтому мы идём по чемпионскому пути. Подбадривал нас, говорил, что ничего страшного в этом нет и надо играть дальше», — сказал Панарин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.