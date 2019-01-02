Добьётся ли сборная России лёгкой победы над Словакией в 1/4 финала МЧМ?

Завтра, 3 января, молодёжная сборная России проведёт четвертьфинальный матч чемпионата мира. Соперником подопечных Валерия Брагина будут словаки. Игра начнётся в 6:30 мск.

Коллектив Брагина удачно провёл групповой этап, не потеряв ни одного очка. В заключительном матче была обыграна сборная Канады (2:1). В свою очередь словаки проиграли три матча из четырёх, сумев нанести поражение лишь сборной Казахстана.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Добьётся ли сборная России лёгкой победы над Словакией в 1/4 финала МЧМ?».

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Полуфинальные игры пройдут 5 января, матч за третье место и финал — 6 января. Также форматом турнира предусмотрен утешительный раунд до двух побед за право остаться в элитном дивизионе. В раунде «за выживание» сыграют сборные Дании и Казахстана.