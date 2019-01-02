Панарин: Брагин – лучший тренер мира в молодёжном хоккее

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин поделился воспоминаниями от игры в молодёжной сборной России под руководством Валерия Брагина.

«Мы были молодыми, по психологии не разбирались в тренерах. Мы делали первые шаги в хоккее и не думали, нервничает Брагин или нет. Он старался нас завести, мы его слушали, выходили и играли. Когда счёт в финале с Канадой стал 0:3, были в шоке! Настраивались совсем на другую игру, поэтому было непросто. Но рук не опускали, Валерий Николаевич нас подбадривал. Что происходило в раздевалке? Этого я не помню. А планшеткой он ни в кого не кидал, просто пнул, и она воткнулась в потолок.

Как часто Брагин разносил команду? Как и все тренеры, ничего особенного не было. После первых двух поражений он нас успокаивал, потом мы начали выигрывать, и уже нечего было нас ругать. Он лучший тренер мира в молодёжном хоккее? Безусловно», — сказал Панарин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.