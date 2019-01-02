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Беттмэн — о словах президента «Далласа»: я в такие ситуации не вмешиваюсь

Беттмэн — о словах президента «Далласа»: я в такие ситуации не вмешиваюсь
Хоккей / НХЛ

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал недавние критические заявления президента «Даллас Старз» Джима Лайтса в адрес лидеров команды – Джейми Бенна и Тайлера Сегина.

«Как правило, я в такие ситуации не вмешиваюсь. Если есть причина, из-за которой подобное повторяется слишком часто, то может быть необходимость в разговоре. Очевидно, что там накопилось немало разочарования – как у игроков, так и у руководства. Это отражение страсти к победе.

Тайлер и Джимми очень многое сделали для развития хоккея в Техасе. И не только три Джима или Том Гальярди хотят лучшего для «Далласа», а все. Думаю, что в конечном итоге для команды будет полезен здравый смысл.

Меня уже мало что может шокировать, я занимаюсь такими вещами очень долго. Люди могут сделать собственные выводы, будет ли кто-то в аналогичной ситуации поступать так же. Я думаю, что всё это говорит о разочаровании, все хотят, чтобы дела у «Далласа» шли лучше», – цитирует Беттмэна The Athletic.

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