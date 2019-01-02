Толванен: не разбираюсь в составе России, но Костин и Кравцов — отличные игроки

Нападающий молодёжной сборной Финляндии Ээли Толванен поделился ожиданиями от четвертьфинала чемпионата мира с командой Канады, а также выделил Виталия Кравцова и Клима Костина в составе сборной России.

«У Канады всегда лучшая команда и лучшие игроки. Но я думаю, что против Канады нам нужно просто играть усердно и стараться изо всех сил, идти на лёд и сражаться. Им не нравится, когда их бьют. Это будет хорошая игра.

Сборная России? Я не очень разбираюсь в их составе. Я не смотрел ни одного из матчей с участием России во время турнира, но я знаю пару ребят из команды. Я играл против Клима Костина в АХЛ и в прошлом году против Виталия Кравцова. Они оба отличные игроки», — цитирует Толванена Sport24.