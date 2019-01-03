История личных встреч сборных России и Словакии на молодёжных чемпионатах мира

Завтра, 3 января, молодёжная сборная России проведёт четвертьфинальный матч чемпионата мира. Соперником подопечных Валерия Брагина будут словаки. Игра начнётся в 6:30 мск.
Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2019 года
Сборные России и Словакии встречались на молодёжных чемпионатах мира 14 раз. Россияне одержали 12 побед, два матча завершились вничью.
|МЧМ
|Место проведения
|Раунд
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|МЧМ-1996
|США
|Группа
|Россия — Словакия
|3:3
|Петраков, Набоков, Королюк — Сомик, Орсаг, Бицек
|МЧМ-1997
|Швейцария
|Группа
|Россия — Словакия
|4:3
|Антипов, Самсонов (2), Зюзин — Сомик, Бицек, Шламиар
|МЧМ-1998
|Финляндия
|Группа
|Россия — Словакия
|4:0
|Кровопусков (3), Чернов
|МЧМ-1999
|Канада
|Полуфинал
|Россия — Словакия
|3:2
|Балмочных, Добрышкин, Вереникин — Цибак, Гудек
|МЧМ-2001
|Россия
|Матч за 7-е место
|Россия — Словакия
|4:3 Б
|Гребешков, Чистов (2), Шефер (ПБ) — Копецки, Бартович, Сабо
|МЧМ-2003
|Канада
|Группа
|Россия — Словакия
|4:0
|Григоренко, Аншаков, Полушин, Пережогин
|МЧМ-2004
|Финляндия
|Группа
|Россия — Словакия
|2:2
|Овечкин, Шкотов — Ружичка, Шагат
|МЧМ-2006
|Канада
|Группа
|Россия — Словакия
|6:2
|Чурилов, Лемтюгов, Зубов, Лисин, Малкин, Емелин » Секера, Лашчек
|МЧМ-2009
|Канада
|Группа
|Россия — Словакия
|8:1
|Филатов (3), Гончаров (2), Головков, Андронов, Коростин — Бежак
|МЧМ-2009
|Канада
|Матч за 3-е место
|Россия — Словакия
|5:2
|Чернов, Гончаров, Филатов (2), Кугрышев — Штэйноч, Татар
|МЧМ-2012
|Канада
|Группа
|Россия — Словакия
|3:1
|Ожиганов, Науменков, Кучеров — Бубела
|МЧМ-2013
|Россия
|Группа
|Россия — Словакия
|3:2 ОТ
|Кучеров, Хохлачёв, Яруллин — Матис, Мраз
|МЧМ-2016
|Финляндия
|Группа
|Россия — Словакия
|2:1
|Лаута, Рыков — Ярош
|МЧМ-2017
|Канада
|Группа
|Россия — Словакия
|2:0
|Гурьянов, Тренин
Россия сразится со Словакией в четвертьфинале МЧМ-2019! LIVE
Фото, видео, статистика и самые интересные подробности о матче МЧМ-2019. Кто-то проведёт последний матч на турнире.