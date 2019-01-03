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История личных встреч сборных России и Словакии на молодёжных чемпионатах мира

История личных встреч сборных России и Словакии на молодёжных чемпионатах мира
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Завтра, 3 января, молодёжная сборная России проведёт четвертьфинальный матч чемпионата мира. Соперником подопечных Валерия Брагина будут словаки. Игра начнётся в 6:30 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2019 года

Сборные России и Словакии встречались на молодёжных чемпионатах мира 14 раз. Россияне одержали 12 побед, два матча завершились вничью.

МЧММесто проведенияРаундСоперникиСчётАвторы голов
МЧМ-1996СШАГруппаРоссия — Словакия3:3Петраков, Набоков, Королюк — Сомик, Орсаг, Бицек
МЧМ-1997ШвейцарияГруппаРоссия — Словакия4:3Антипов, Самсонов (2), Зюзин — Сомик, Бицек, Шламиар
МЧМ-1998ФинляндияГруппаРоссия — Словакия4:0Кровопусков (3), Чернов
МЧМ-1999КанадаПолуфиналРоссия — Словакия3:2Балмочных, Добрышкин, Вереникин — Цибак, Гудек
МЧМ-2001РоссияМатч за 7-е местоРоссия — Словакия4:3 БГребешков, Чистов (2), Шефер (ПБ) — Копецки, Бартович, Сабо
МЧМ-2003КанадаГруппаРоссия — Словакия4:0Григоренко, Аншаков, Полушин, Пережогин
МЧМ-2004ФинляндияГруппаРоссия — Словакия2:2Овечкин, Шкотов — Ружичка, Шагат
МЧМ-2006КанадаГруппаРоссия — Словакия6:2Чурилов, Лемтюгов, Зубов, Лисин, Малкин, Емелин » Секера, Лашчек
МЧМ-2009КанадаГруппаРоссия — Словакия8:1Филатов (3), Гончаров (2), Головков, Андронов, Коростин — Бежак
МЧМ-2009КанадаМатч за 3-е местоРоссия — Словакия5:2Чернов, Гончаров, Филатов (2), Кугрышев — Штэйноч, Татар
МЧМ-2012КанадаГруппаРоссия — Словакия3:1Ожиганов, Науменков, Кучеров — Бубела
МЧМ-2013РоссияГруппаРоссия — Словакия3:2 ОТКучеров, Хохлачёв, Яруллин — Матис, Мраз
МЧМ-2016ФинляндияГруппаРоссия — Словакия2:1Лаута, Рыков — Ярош
МЧМ-2017КанадаГруппаРоссия — Словакия2:0Гурьянов, Тренин
Россия сразится со Словакией в четвертьфинале МЧМ-2019! LIVE
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