История личных встреч сборных России и Словакии на молодёжных чемпионатах мира

Завтра, 3 января, молодёжная сборная России проведёт четвертьфинальный матч чемпионата мира. Соперником подопечных Валерия Брагина будут словаки. Игра начнётся в 6:30 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2019 года

Сборные России и Словакии встречались на молодёжных чемпионатах мира 14 раз. Россияне одержали 12 побед, два матча завершились вничью.

МЧМ Место проведения Раунд Соперники Счёт Авторы голов МЧМ-1996 США Группа Россия — Словакия 3:3 Петраков, Набоков, Королюк — Сомик, Орсаг, Бицек МЧМ-1997 Швейцария Группа Россия — Словакия 4:3 Антипов, Самсонов (2), Зюзин — Сомик, Бицек, Шламиар МЧМ-1998 Финляндия Группа Россия — Словакия 4:0 Кровопусков (3), Чернов МЧМ-1999 Канада Полуфинал Россия — Словакия 3:2 Балмочных, Добрышкин, Вереникин — Цибак, Гудек МЧМ-2001 Россия Матч за 7-е место Россия — Словакия 4:3 Б Гребешков, Чистов (2), Шефер (ПБ) — Копецки, Бартович, Сабо МЧМ-2003 Канада Группа Россия — Словакия 4:0 Григоренко, Аншаков, Полушин, Пережогин МЧМ-2004 Финляндия Группа Россия — Словакия 2:2 Овечкин, Шкотов — Ружичка, Шагат МЧМ-2006 Канада Группа Россия — Словакия 6:2 Чурилов, Лемтюгов, Зубов, Лисин, Малкин, Емелин » Секера, Лашчек МЧМ-2009 Канада Группа Россия — Словакия 8:1 Филатов (3), Гончаров (2), Головков, Андронов, Коростин — Бежак МЧМ-2009 Канада Матч за 3-е место Россия — Словакия 5:2 Чернов, Гончаров, Филатов (2), Кугрышев — Штэйноч, Татар МЧМ-2012 Канада Группа Россия — Словакия 3:1 Ожиганов, Науменков, Кучеров — Бубела МЧМ-2013 Россия Группа Россия — Словакия 3:2 ОТ Кучеров, Хохлачёв, Яруллин — Матис, Мраз МЧМ-2016 Финляндия Группа Россия — Словакия 2:1 Лаута, Рыков — Ярош МЧМ-2017 Канада Группа Россия — Словакия 2:0 Гурьянов, Тренин