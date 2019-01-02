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Миловзоров — о новом контракте с «Сибирью»: я задолжал родному городу и команде

Миловзоров — о новом контракте с «Сибирью»: я задолжал родному городу и команде
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Сибири» Егор Миловзоров прокомментировал заключение трёхлетнего контракта с новосибирским клубом.

«Я уже не первый раз возвращаюсь в «Сибирь» из другого клуба и понимаю, что те ощущения, которые испытываю здесь, невозможно получить больше нигде. То, как меня принимают здесь болельщики, команда, руководство и персонал, по-настоящему бесценно и непередаваемо.

Вернувшись в Новосибирск в декабре, я отчётливо почувствовал, что задолжал родному городу и команде, и понял, что хочу остаться здесь, чтобы приносить пользу клубу, помогать добиваться высоких задач, дарить положительные эмоции родным и близким и всем нашим болельщикам. Уверен, что за время своей карьеры я накопил немало опыта, который поможет нам в этом.

Я благодарен руководству клуба за предложенный контракт и возможность играть дома, выходить на матчи в ЛДС «Сибирь» с самой непередаваемой атмосферой в КХЛ!» — цитирует Миловзорова официальный сайт «Сибири».

«Сибирь» заключила трёхлетний контракт с Егором Миловзоровым
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