Михеев: Омск для меня — это всё. Хочется туда вернуться, дом ничем не заменишь

Нападающий «Авангарда» Илья Михеев рассказал, как провёл новогодние праздники в родном Омске.

«Посидели с семьёй, посмотрели старые фильмы, встретили 2019 год. Жаль, у сестры не получилось приехать, были с мамой, папой, тётей и бабушкой. Главное блюдо на столе – это утка, папа её любит, поэтому делаем. Обычно встречаем только омский Новый год, и этот раз не стал исключением, на улицу не ходим, чаще всего сидим до трёх, самые крепкие – до пяти утра. Желаем, конечно, здоровья, прежде всего, это главное. Благодарим старый год, встречаем новый. Дарим подарки так: все вместе придумывают, сговариваются и дарят что-то общее каждому, причём каждому что-то своё.

Омск — супер. Четыре месяца там не был, полтора дня пролетели быстро. Хочется туда вернуться, для меня это всё. Это дом. Дом ничем не заменишь.

Нужно уделить внимание играм и восстановлению после них, а ещё компонентам, которые нам должны помочь. В плей-офф многое зависит от деталей, нам надо их отработать и стать сильнее. В плей-офф мелочей не бывает», — цитирует Михеева официальный сайт омского клуба.