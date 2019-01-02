Лишка: у Словакии 17 человек с опытом ЮЧМ-2017, мы хотим победить Россию

Нападающий сборной Словакии Адам Лишка поделился ожиданиями от матча с Россией в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира.

«Первый матч против США (1:2) получился достаточно удачным, но две ошибки в третьем периоде стоили нам поражения. В следующих двух играх против Швеции (2:5) и затем Финляндии (1:5) выглядели не очень хорошо, а вот с Казахстаном провели хороший матч и победили 11:2.

Я хотел играть против России, потому что сейчас у нас в составе 17 человек, игравших на юниорском чемпионате мира 2017 года. Тогда мы уступили России 2:3 в овертайме. Мы хорошо помним это и сейчас хотим победить. Я сказал партнёрам, что четвертьфинал против России — самая важная игра для нас на турнире и мы должны сыграть как можно лучше.

МЧМ — очень важный турнир. Много скаутов смотрят на мою игру здесь, но на первом месте — наша страна, на втором — команда, и только на третьем я сам. Конечно, я в поисках следующей главы своей карьеры, но не важно — будет ли это другая команда КХЛ или НХЛ. Главное — продолжать совершенствоваться», — цитирует Лишку официальный сайт КХЛ.