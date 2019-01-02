Васильев: в «молодёжках» почти всегда выделялась ярославская школа

Защитник магнитогорского «Металлурга» Валерий Васильев поделился мнением о проходящем в Канаде молодёжном чемпионате мира.

«Слежу ли за турниром? Обязательно — в свободное от тренировок время. Очень рад, что нашей сборной удалось обыграть Канаду и получить хорошую сетку в плей-офф. Хорош только тот календарь, в котором ты становишься победителем. В Швеции в плей-офф мы обыграли и американцев, и канадцев, но проблема была в том, что между ними, в полуфинале уступили шведам. В итоге — лишь бронза.

Сравнить сборную 2013 года с нынешней? Это вопрос к специалистам и журналистам. Наша команда была в порядке, мы начали турнир с 11:0 с Норвегией и 7:1 с Швейцарией. У сборной-2019 пока нет разгромов, но она идёт в победном графике, шаг за шагом. Это самое главное.

В «молодёжках» почти всегда выделялась ярославская школа. Денисенко, Коваленко-младший — на этих юниоров лично я обратил внимание еще в «Северстали», ведь «Локомотив» был нашим ближайшим соседом. На молодёжном уровне очень важна победная психология, уверенность в своих силах. Плюс мы играли в Европе, на больших площадках, это тоже небольшой плюс. Надеюсь, нынешняя «молодёжка» сможет повторить наш североамериканский результат на льду Ванкувера. И он гарантирует России золото», — цитирует Васильева Russia-Hockey.