Баттон — о МЧМ-2019: трое россиян вошли в пятёрку главных звёзд группы А

Известный канадский эксперт Крэйг Баттон, специализирующийся на молодёжном хоккее, определил лучших игроков группового этапа чемпионата мира 2019 года.

Символическая сборная группы A:

Вратарь Лукаш Достал (Чехия), защитники Александр Романов и Александр Алексеев (оба — Россия), нападающие Филипп Курашёв (Швейцария), Павел Шэн (Россия) и Коди Гласс (Канада).

Символическая сборная группы B:

Вратарь Укко-Пекка Луукконен (Финляндия), защитники Эрик Бреннстрём (Швеция) и Мартин Фегервары (Словакия), нападающие Райан Пилинг (США), Эмиль Бемстрём (Швеция) и Тайлер Мэдден (США).

Четвертьфинальные матчи состоятся 3 января (четверг), полуфинальные игры пройдут 5 января (суббота), матч за третье место и финал состоятся 6 января (воскресенье). Также форматом турнира предусмотрен утешительный раунд до двух побед за право остаться в элитном дивизионе. В раунде «за выживание» сыграют сборные Дании и Казахстана.