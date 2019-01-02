Метлюк — о молодых игроках: на словах все профессионалы, а на деле не видно их

Защитник «Лады» Филипп Метлюк поделился мнением о современном хоккее.

«Лада» 2000-х? Вспоминаю эти времена — и очень хорошо на душе. Лучшие времена! Молодой был, хотелось играть, в глазах был огонь какой-то, желание играть и доказывать… Чего сейчас не видно у некоторых молодых… Молодые обижаются часто, всё им не так, что они себя не могут проявить почему-то, а надо выходить и в любой обстановке играть, выигрывает команда или проигрывает.

Кто-то в телефоне, кто-то смеется… «Проиграли игру — ну и ладно». Какое-то такое отношение к играм: думают, что в следующий раз они выйдут и сыграют хорошо; а надо каждый раз биться. На словах все какие-то профессионалы, а на деле, получается, не видно их вообще.

Сейчас лига всё-таки идёт на омоложение. Кому за 30, считаются стариками, а некоторые могли бы ещё поиграть. Но не от них это зависело. У молодых игра в основном бежать и толкаться. А кто повзрослее — тот, мне кажется, поинтереснее играет, и болельщикам интереснее на такой хоккей смотреть», — цитирует Метлюка «Собеседник».