Ишматов: если избежать шапкозакидательства, проблем со Словакией не будет

Экс-главный тренер молодёжной сборной России Рафаил Ишматов поделился мнением о проходящем в Канаде молодёжном чемпионате мира.

«У словаков собралась очень организованная команда, которая может испортить жизнь кому угодно. Но она проигрывает нашим ребятам в наличии исполнителей в атаке, поэтому в группе имела проблемы с реализацией моментов. Главное для нашей команды — избежать шапкозакидательских настроений, с максимальной отдачей отыграть четвертьфинал с первой до последней минуты, и тогда проблем не будет», — приводят слова Ишматова «Известия».

Четвертьфинальные матчи состоятся завтра, 3 января (четверг), полуфинальные игры пройдут 5 января (суббота), матч за третье место и финал состоятся 6 января (воскресенье). Также форматом турнира предусмотрен утешительный раунд до двух побед за право остаться в элитном дивизионе. В раунде «за выживание» сыграют сборные Дании и Казахстана.