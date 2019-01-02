Александр Овечкин отказался от участия в Матче всех звёзд НХЛ—2019

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин уведомил Национальную хоккейную лигу о решении пропустить Матч всех звёзд 2019 года, который состоится 26-27 января в Сан-Хосе, информирует журналист Майк Фогель. Российский форвард решил воспользоваться отведённой неделей на Звёздный уик-энд, чтобы залечить травмы и подготовиться к плей-офф.

Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, для него Матч звёзд должен был стать восьмым в карьере. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.