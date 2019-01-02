Овечкин: в моём возрасте тело должно отдыхать, так будет лучше для всех

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил отказ от участия в Матче всех звёзд Национальной хоккейной лиги 2019 года. Согласно правилам лиги российский форвард практически наверняка будет дисквалифицирован на один матч регулярного чемпионата.

«В моём возрасте тело должно отдыхать. Я говорил с Тоддом Рирденом и Брайаном Маклелланом, так будет лучше для всех. Хочу поблагодарить болельщиков, которые голосовали за меня. Очевидно, что это тяжёлое решение. Я был частью многих Звёздных уик-эндов, но в этот раз мне лучше отдохнуть», — приводит слова Овечкина клубный журналист Изабелль Хуршудян.

Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, для него Матч звёзд должен был стать восьмым в карьере. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.