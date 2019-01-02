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Овечкин: в моём возрасте тело должно отдыхать, так будет лучше для всех

Овечкин: в моём возрасте тело должно отдыхать, так будет лучше для всех
Хоккей / НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил отказ от участия в Матче всех звёзд Национальной хоккейной лиги 2019 года. Согласно правилам лиги российский форвард практически наверняка будет дисквалифицирован на один матч регулярного чемпионата.

«В моём возрасте тело должно отдыхать. Я говорил с Тоддом Рирденом и Брайаном Маклелланом, так будет лучше для всех. Хочу поблагодарить болельщиков, которые голосовали за меня. Очевидно, что это тяжёлое решение. Я был частью многих Звёздных уик-эндов, но в этот раз мне лучше отдохнуть», — приводит слова Овечкина клубный журналист Изабелль Хуршудян.

Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, для него Матч звёзд должен был стать восьмым в карьере. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Александр Овечкин отказался от участия в Матче всех звёзд НХЛ—2019
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