НХЛ подтвердила дисквалификацию Овечкина на одну игру из-за пропуска Матча звёзд

Национальная хоккейная лига дисквалифицировала капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на один матч за отказ от участия в Матче всех звёзд, информирует североамериканский журналист Крис Куц.

«НХЛ подтвердила, что Овечкин будет вынужден пропустить одну игру, из-за того что не едет на Матч всех звёзд», — написал Куц в своём «твиттере».

Российский форвард решил воспользоваться отведённой неделей на Звёздный уик-энд, чтобы залечить травмы и подготовиться к плей-офф. Таким образом, Овечкин пропустит либо последний матч «столичной» команды перед Матчем звёзд, либо первый после уик-энда в Сан-Хосе.



Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, и Матч всех звёзд был бы восьмым в карьере. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.