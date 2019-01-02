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Форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон признан лучшим новичком декабря в НХЛ

Форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон признан лучшим новичком декабря в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Форвард «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон признан лучшим новичком декабря в НХЛ, информирует официальный «твиттер» пресс-службы лиги. В 14 матчах он набрал 17 (6+11) очков при показателе полезности «+8», включая четыре победных гола.

На награду также претендовали Энтони Чирелли («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Андреас Юнссон («Торонто Мэйпл Лифс») и Колин Уайт («Оттава Сенаторз»).

Петтерссон был задрафтован «Кэнакс» в 2017 году в первом раунде под общим пятым номером. В сезоне-2017/18 выступал за шведский клуб «Векшё», набрав 56 (24+32) очков в 44 матчах регулярного чемпионата и став самым ценным игроком турнира. В плей-офф сыграл 13 встреч и записал в актив 19 (10+9) баллов. Также Петтерссон стал чемпионом мира 2018 года. В пяти матчах за сборную Швеции он набрал 3 (1+2) очка.

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