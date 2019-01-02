Комтуа — о симуляциях: хотим получать преимущество, мне нужно быть осторожнее

Нападающий молодёжной сборной Канады Макс Комтуа ответил на вопрос о симуляциях, за которые его критиковали после матча с командой России (1:2) на чемпионате мира 2019 года.

«Стараемся играть агрессивно, поэтому иногда эмоции берут верх. Хотим получать преимущество над каждой командой, такие вещи случаются. Мне просто нужно быть осторожнее. Меня также много толкают и атакуют», — цитирует Комтуа Sportsnet.

На 14-й минуте матча с Россией капитан «кленовых листьев» в средней зоне подтолкнул Клима Костина, капитан россиян тут же ответил. Однако вместо продолжения поединка Комтуа упал на лёд, как подкошенный. Судьи трактовали его поведение как симуляцию и выписали две минуты.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.