Комтуа — о симуляциях: хотим получать преимущество, мне нужно быть осторожнее

Нападающий молодёжной сборной Канады Макс Комтуа ответил на вопрос о симуляциях, за которые его критиковали после матча с командой России (1:2) на чемпионате мира 2019 года.
«Стараемся играть агрессивно, поэтому иногда эмоции берут верх. Хотим получать преимущество над каждой командой, такие вещи случаются. Мне просто нужно быть осторожнее. Меня также много толкают и атакуют», — цитирует Комтуа Sportsnet.
На 14-й минуте матча с Россией капитан «кленовых листьев» в средней зоне подтолкнул Клима Костина, капитан россиян тут же ответил. Однако вместо продолжения поединка Комтуа упал на лёд, как подкошенный. Судьи трактовали его поведение как симуляцию и выписали две минуты.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.
«В цирке работал или друг Неймара». Позорная симуляция капитана канадцев
Макс Комтуа после толчка Клима Костина упал как подкошенный. Судьи наказали его за симуляцию, а наш капитан разнёс его в интервью.