Никита Кучеров стал первой звездой месяца в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена лучших хоккеистов декабря.

Первой звездой признан нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, записавший на свой счёт 30 (9+21) очков в 14 играх. Кучеров стал 11-м игроком с сезона-1988/89, кто смог набрать 30 очков за один месяц. Подобное удавалось Лемье (11 раз), Уэйну Гретцки (6), Яромиру Ягру (3), Пэту Лафонтейну, Адаму Оутсу, Стиву Айзерману, Берни Николсу (все — по 2), Люку Робитайлу, Бретту Халлу и Павлу Буре (все — по 1).

Второй звездой признан форвард «Калгари Флэймз» Джонни Годро, набравший 26 (11+15) очков в 14 играх.

Замкнул топ-3 капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 24 (8+16) очка в 13 матчах.