Летанг: не считаю разумным решением пропускать Матч всех звёзд

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг заявил, что надеется сыграть на Матче всех звёзд 2019 года в Сан-Хосе.

«Я собираюсь участвовать. Не считаю верным решением пропускать Матч всех звёзд, если меня туда позовут», — приводит слова Летанга клубный журналист Джейсон МакКей.

Напомним, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин решил воспользоваться отведённой неделей на Звёздный уик-энд, чтобы залечить травмы и подготовиться к плей-офф. Таким образом, Овечкин пропустит либо последний матч «столичной» команды перед Матчем звёзд, либо первый после уик-энда в Сан-Хосе.



Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, и Матч всех звёзд был бы восьмым в карьере. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.