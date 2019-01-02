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Летанг: не считаю разумным решением пропускать Матч всех звёзд

Летанг: не считаю разумным решением пропускать Матч всех звёзд
Хоккей / НХЛ

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг заявил, что надеется сыграть на Матче всех звёзд 2019 года в Сан-Хосе.

«Я собираюсь участвовать. Не считаю верным решением пропускать Матч всех звёзд, если меня туда позовут», — приводит слова Летанга клубный журналист Джейсон МакКей.

Напомним, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин решил воспользоваться отведённой неделей на Звёздный уик-энд, чтобы залечить травмы и подготовиться к плей-офф. Таким образом, Овечкин пропустит либо последний матч «столичной» команды перед Матчем звёзд, либо первый после уик-энда в Сан-Хосе.

Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, и Матч всех звёзд был бы восьмым в карьере. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

НХЛ подтвердила дисквалификацию Овечкина на одну игру из-за пропуска Матча звёзд
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