Как вы относитесь к решению Овечкина пропустить Матч звёзд НХЛ?

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин решил воспользоваться отведённой неделей на Звёздный уик-энд, чтобы залечить травмы и подготовиться к плей-офф. НХЛ дисквалифицировала российского фоварда на один матч. Таким образом, Овечкин пропустит либо последний матч «столичной» команды перед Матчем звёзд, либо первый после уик-энда, в Сан-Хосе.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как вы относитесь к решению Овечкина пропустить Матч звёзд НХЛ?».

Овечкин отказался ехать на Матч звёзд НХЛ. Это месть за Олимпиаду? Капитан «Вашингтона» всё сделал правильно. Ему уже 33 года, да и никто не забыл, как НХЛ «кинула» игроков на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, и Матч всех звёзд был бы восьмым в карьере. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.