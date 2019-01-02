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Каспарайтис: понимаю решение Овечкина, он устал и морально, и физически

Каспарайтис: понимаю решение Овечкина, он устал и морально, и физически
Хоккей / НХЛ

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис прокомментировал решение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина отказаться от участия в Матче всех звёзд 2019 года.

«У каждого игрока есть свобода выбора. Конечно, Матч звёзд проводится для болельщиков, которые расстроятся. Но я прекрасно понимаю Сашу. Он устал и морально, и физически, ведь в прошлом году у «Вашингтона» был долгий плей-офф. Плюс нельзя забывать, что у Овечкина родился ребёнок. Человека нужно понять. Всё-таки эта игра несерьёзная, так что несколько дней отдыха пойдут Овечкину на пользу. Саша побудет с семьёй, с ребёнком.

Наверное, как всегда, не поймут Овечкина журналисты, они могут начать лить грязь. Не хочется, чтобы это произошло. На такое мероприятие, как Матч звёзд, нужно ехать с удовольствием. Повторюсь, я понимаю Сашу и его решение», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, и Матч всех звёзд был бы восьмым в карьере. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Овечкин отказался ехать на Матч звёзд НХЛ. Это месть за Олимпиаду?
Капитан «Вашингтона» всё сделал правильно. Ему уже 33 года, да и никто не забыл, как НХЛ «кинула» игроков на Олимпийские игры в Пхёнчхане.
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