Каспарайтис: понимаю решение Овечкина, он устал и морально, и физически

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис прокомментировал решение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина отказаться от участия в Матче всех звёзд 2019 года.

«У каждого игрока есть свобода выбора. Конечно, Матч звёзд проводится для болельщиков, которые расстроятся. Но я прекрасно понимаю Сашу. Он устал и морально, и физически, ведь в прошлом году у «Вашингтона» был долгий плей-офф. Плюс нельзя забывать, что у Овечкина родился ребёнок. Человека нужно понять. Всё-таки эта игра несерьёзная, так что несколько дней отдыха пойдут Овечкину на пользу. Саша побудет с семьёй, с ребёнком.

Наверное, как всегда, не поймут Овечкина журналисты, они могут начать лить грязь. Не хочется, чтобы это произошло. На такое мероприятие, как Матч звёзд, нужно ехать с удовольствием. Повторюсь, я понимаю Сашу и его решение», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, и Матч всех звёзд был бы восьмым в карьере. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.