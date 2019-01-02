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Лебрюн: умное решение Овечкина, он заслужил право на отдых

Лебрюн: умное решение Овечкина, он заслужил право на отдых
Хоккей / НХЛ

Известный североамериканский обозреватель телеканала TSN Пьер Лебрюн прокомментировал решение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не ехать на Матч всех звёзд, который пройдёт в конце января в Сан-Хосе.

«Умное решение. Он уже немало показал интересного в Матчах всех звёзд, свою лепту внёс. Он заслужил право на это», — отметил Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

Напомним, за отказ от участия в матче НХЛ дисквалифицировала Овечкина на один матч. Александр был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, и Матч всех звёзд был бы восьмым в карьере. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Овечкин отказался ехать на Матч звёзд НХЛ. Это месть за Олимпиаду?
Капитан «Вашингтона» всё сделал правильно. Ему уже 33 года, да и никто не забыл, как НХЛ «кинула» игроков на Олимпийские игры в Пхёнчхане.
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