Лебрюн: умное решение Овечкина, он заслужил право на отдых

Известный североамериканский обозреватель телеканала TSN Пьер Лебрюн прокомментировал решение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не ехать на Матч всех звёзд, который пройдёт в конце января в Сан-Хосе.

«Умное решение. Он уже немало показал интересного в Матчах всех звёзд, свою лепту внёс. Он заслужил право на это», — отметил Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

Напомним, за отказ от участия в матче НХЛ дисквалифицировала Овечкина на один матч. Александр был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, и Матч всех звёзд был бы восьмым в карьере. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.