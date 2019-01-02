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Обозреватель LA Times: НХЛ злится на Овечкина, но я не стану обвинять его

Обозреватель LA Times: НХЛ злится на Овечкина, но я не стану обвинять его
Хоккей / НХЛ

Известный североамериканский обозреватель LA Times Хелен Эллиотт прокомментировала дисквалификацию капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на один матч за отказ ехать на Матч всех звёзд, который пройдёт в конце января в Сан-Хосе.

«Все Матчи звёзд, особенно в НХЛ, устарели по своей сути. Думаю, лига злится на это решение Овечкина, но я не стану обвинять его», — отметила Элиотт на своей странице в «Твиттере».

Александр был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, и Матч всех звёзд был бы восьмым в карьере. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Овечкин отказался ехать на Матч звёзд НХЛ. Это месть за Олимпиаду?
Капитан «Вашингтона» всё сделал правильно. Ему уже 33 года, да и никто не забыл, как НХЛ «кинула» игроков на Олимпийские игры в Пхёнчхане.
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