Обозреватель LA Times: НХЛ злится на Овечкина, но я не стану обвинять его

Известный североамериканский обозреватель LA Times Хелен Эллиотт прокомментировала дисквалификацию капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на один матч за отказ ехать на Матч всех звёзд, который пройдёт в конце января в Сан-Хосе.

«Все Матчи звёзд, особенно в НХЛ, устарели по своей сути. Думаю, лига злится на это решение Овечкина, но я не стану обвинять его», — отметила Элиотт на своей странице в «Твиттере».

Александр был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, и Матч всех звёзд был бы восьмым в карьере. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.