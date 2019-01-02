Дрегер: Овечкин всегда был сторонником мероприятий, которые проводила НХЛ

Известный обозреватель телекомпании TSN Даррен Дрегер прокомментировал решение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина пропустить Матч звёзд НХЛ.

«Овечкин всегда был сторонником всех мероприятий, проводимых НХЛ. Но правила есть правила, и, согласно протоколу, пропуск Всезвёздного уик-энда означает, что Александр пропустит и один матч регулярного чемпионата: либо непосредственно перед перерывом — это будет игра с «Торонто», либо сразу после, когда «Вашингтон» будет играть с «Калгари», — отметил Дрегер на своей странице в «Твиттере».

Александр был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, и Матч всех звёзд был бы восьмым в карьере. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.