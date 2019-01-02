Hockey Night In Canada: 57% болельщиков не согласны с дисквалификацией Овечкина

Известная хоккейная телевизионная передача Hockey Night In Canada канадского канала CBC запустила опрос среди болельщиков на своей странице в социальной сети «Твиттер». Причиной голосования стало решение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не ехать на Матч всех звёзд НХЛ, который пройдёт в конце января в Сан-Хосе. НХЛ дисквалифицировала российского форварда на один матч.

Россиянин объяснил отказ необходимостью отдохнуть, за что лига дисквалифицировала его на одну игру регулярного чемпионата. На данный момент в опросе приняли участие почти 3000 болельщиков. Из них 43% согласны с автоматической дисквалификацией, а 57% — не согласны. Голосование продолжается.

Александр был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, и Матч всех звёзд был бы восьмым в карьере. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.