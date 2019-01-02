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Hockey Night In Canada: 57% болельщиков не согласны с дисквалификацией Овечкина

Hockey Night In Canada: 57% болельщиков не согласны с дисквалификацией Овечкина
Хоккей / НХЛ

Известная хоккейная телевизионная передача Hockey Night In Canada канадского канала CBC запустила опрос среди болельщиков на своей странице в социальной сети «Твиттер». Причиной голосования стало решение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не ехать на Матч всех звёзд НХЛ, который пройдёт в конце января в Сан-Хосе. НХЛ дисквалифицировала российского форварда на один матч.

Россиянин объяснил отказ необходимостью отдохнуть, за что лига дисквалифицировала его на одну игру регулярного чемпионата. На данный момент в опросе приняли участие почти 3000 болельщиков. Из них 43% согласны с автоматической дисквалификацией, а 57% — не согласны. Голосование продолжается.

Александр был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, и Матч всех звёзд был бы восьмым в карьере. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Овечкин отказался ехать на Матч звёзд НХЛ. Это месть за Олимпиаду?
Капитан «Вашингтона» всё сделал правильно. Ему уже 33 года, да и никто не забыл, как НХЛ «кинула» игроков на Олимпийские игры в Пхёнчхане.
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