Александра Овечкина на Матче звёзд НХЛ может заменить Сидни Кросби

По мнению обозревателей известного североамериканского портала NBC Sports, капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби заменит Александра Овечкина на Матче всех звёзд НХЛ 2019 года. Отмечается, что выбор нового капитана будет проведён департаментом НХЛ по хоккейным операциям.

Напомним, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин решил воспользоваться отведённой неделей на Звёздный уик-энд, чтобы залечить травмы и подготовиться к плей-офф. Овечкин пропустит либо последний матч «столичной» команды перед Матчем звёзд, либо первый после уик-энда, в Сан-Хосе.



Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, и Матч всех звёзд был бы восьмым в карьере. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. «Вашингтон» и «Питтсбург» играют в одном дивизионе. Таким образом, Кросби может заменить Овечкина в должности капитана сборной.