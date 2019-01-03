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Казахстан одолел Данию в первом матче серии за право играть на МЧМ-2020

Казахстан одолел Данию в первом матче серии за право играть на МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Сборная Казахстана одержала победу над командой Дании в первом матче серии за право выступить в следующем розыгрыше молодёжного чемпионата мира. Счёт встречи — 4:3.

В составе казахстанской команды шайбы забросили Олег Бойко, Ернар Мусабаев, Саян Данияр и Артур Гатиятов. У датчан отличились Йонас Рёндбьерг, Андреас Грундтвиг и Мальте Сетков.

Таким образом, в серии до двух побед счёт стал 1-0 в пользу сборной Казахстана. Следующая игра между Казахстаном и Данией пройдёт в пятницу, 4 января. Если счёт в серии сравняется, то состоится решающий поединок (суббота, 5 января).

В 2020 году на молодёжном чемпионате мира выступит сборная Германии, которая заменит проигравшего в паре Казахстан — Дания.

U20 ЧМ-2019
02 января 2019, среда. 22:00 МСК
Казахстан U20
4:3
2:1, 1:0, 1:2
Дания U20
1:0 – Бойко (Шинкарецкий, Буяльский) – 01:36 (5x5), 1:1 – Рёндбьерг (Шульц, Сетков) – 09:00 (5x5), 2:1 – Мусабаев (Королёв, Дёмин) – 11:16 (5x5), 3:1 – Данияр (Гатиятов, Данияр) – 33:00 (5x4), 3:2 – Грундтвиг (Андерсен, Кубарс) – 41:29 (5x5), 4:2 – Гатиятов – 48:06 (5x5), 4:3 – Сетков (Рёндбьерг, Бринкман) – 57:40 (5x4)
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