Казахстан одолел Данию в первом матче серии за право играть на МЧМ-2020

Сборная Казахстана одержала победу над командой Дании в первом матче серии за право выступить в следующем розыгрыше молодёжного чемпионата мира. Счёт встречи — 4:3.



В составе казахстанской команды шайбы забросили Олег Бойко, Ернар Мусабаев, Саян Данияр и Артур Гатиятов. У датчан отличились Йонас Рёндбьерг, Андреас Грундтвиг и Мальте Сетков.



Таким образом, в серии до двух побед счёт стал 1-0 в пользу сборной Казахстана. Следующая игра между Казахстаном и Данией пройдёт в пятницу, 4 января. Если счёт в серии сравняется, то состоится решающий поединок (суббота, 5 января).



В 2020 году на молодёжном чемпионате мира выступит сборная Германии, которая заменит проигравшего в паре Казахстан — Дания.