Бобровский готов отказаться от участия в Матче всех звёзд

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признался, что не хотел бы участвовать в Матче всех звёзд 2019 года, который состоится 26-27 января в Сан-Хосе.



«Честно говоря, я предпочёл бы взять отдых. Подождём — увидим, но такова моя личная позиция. Я бы передохнул, потому что вторая часть сезона будет для нас очень важна. Предпочёл бы подготовить себя, своё тело и свой разум для второй половины — это главная часть сезона», — приводит слова Бобровского The Athletic.



Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин уведомил лигу о решении пропустить Матч всех звёзд. За это его наказали дисквалификацией на одну игру.

Овечкин отказался ехать на Матч звёзд НХЛ. Это месть за Олимпиаду? Капитан «Вашингтона» всё сделал правильно. Ему уже 33 года, да и никто не забыл, как НХЛ «кинула» игроков на Олимпийские игры в Пхёнчхане.