Россия — Словакия: стал известен состав российской команды на ¼ финала МЧМ

Стал известен состав молодёжной сборной России на четвертьфинальный матч с командой Словакии, который станет для россиян пятым на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2019 года. Встреча состоится сегодня, 3 января, начало игры — в 06:30 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная России:

Кочетков (Тарасов);

Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин;

Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков;

Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец;

Рубинчик, Подколзин — Морозов — Шашков, Марченко.



Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1).