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Россия — Словакия: стал известен состав российской команды на ¼ финала МЧМ

Россия — Словакия: стал известен состав российской команды на ¼ финала МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Стал известен состав молодёжной сборной России на четвертьфинальный матч с командой Словакии, который станет для россиян пятым на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2019 года. Встреча состоится сегодня, 3 января, начало игры — в 06:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная России:

Кочетков (Тарасов);
Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин;
Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков;
Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец;
Рубинчик, Подколзин — Морозов — Шашков, Марченко.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1).

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