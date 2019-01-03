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«Питтсбург» разгромил «Рейнджерс», у Малкина — 2 очка, Бучневич отметился голом

«Питтсбург» разгромил «Рейнджерс», у Малкина — 2 очка, Бучневич отметился голом
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 7:2. Особо результативным вышел второй период, который гости выиграли со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Зак Астон-Риз, Брайан Раст, Крис Летанг, Доминик Симон, Евгений Малкин, Таннер Пирсон и Сидни Кросби. У хозяев отличились Райан Строум и Павел Бучневич.

На счету Евгения Малкина также результативная передача, показатель полезности «+1» и 2 броска в створ за 17.07 на льду. Он стал второй звездой встречи.

У Павла Бучневича 4 броска за 15.58. У Владислава Наместникова «-2», 2 минуты штрафа (удаление реализовано), 3 броска и 2 силовых приёма за 16.07. Александр Георгиев, поменявший Хенрик Лундквиста после шестой пропущенной шайбы, отразил 6 бросков из 7.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2019, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2:7
0:0, 1:4, 1:3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Астон-Риз (Каллен) – 26:29 (5x5), 0:2 – Гюнцель (Кросби, Петтерссон) – 31:11 (5x5), 0:3 – Летанг – 32:20 (5x5), 1:3 – Строум (Шей, Маккуэйд) – 32:46 (5x5), 1:4 – Симон (Малкин, Хёрнквист) – 35:45 (5x5), 1:5 – Малкин (Хёрнквист, Симон) – 41:03 (5x5), 2:5 – Бучневич (Классон, Шаттенкирк) – 41:22 (5x5), 2:6 – Пирсон (Летанг, Гюнцель) – 44:40 (5x4), 2:7 – Кросби – 53:56 (5x5)
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