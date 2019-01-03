«Ванкувер» в овертайме обыграл «Оттаву», «Калгари» победил «Детройт»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» в овертайме одержал выездную победу над «Оттавой Сенаторз» — 4:3.

Хет-триком в составе победителей отметился шведский новичок Элиас Петтерссон. Ещё один гол на счету Свена Берчи. Александер Эдлер оформил ассистентский хет-трик. У «сенаторов» отличились Мэтт Дюшейн, Кристиан Воланин и Марк Стоун.

Российский нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин участия в матче не принимал.

В параллельной встрече «Калгари Флэймз» также на выезде обыграл «Детройт Ред Уингз» — 5:3.

В составе «огоньков» отличились Шон Монахан, Ти Джей Броди, Элиас Линдхольм, Джонни Годро и Михаэль Фролик. У хозяев голы на счету Даррена Хельма, Якоба де ла Роуза и Андреаса Атанасиу, реализовавшего буллит.