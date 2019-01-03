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«Ванкувер» в овертайме обыграл «Оттаву», «Калгари» победил «Детройт»

«Ванкувер» в овертайме обыграл «Оттаву», «Калгари» победил «Детройт»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» в овертайме одержал выездную победу над «Оттавой Сенаторз» — 4:3.

Хет-триком в составе победителей отметился шведский новичок Элиас Петтерссон. Ещё один гол на счету Свена Берчи. Александер Эдлер оформил ассистентский хет-трик. У «сенаторов» отличились Мэтт Дюшейн, Кристиан Воланин и Марк Стоун.

Российский нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин участия в матче не принимал.

В параллельной встрече «Калгари Флэймз» также на выезде обыграл «Детройт Ред Уингз» — 5:3.

В составе «огоньков» отличились Шон Монахан, Ти Джей Броди, Элиас Линдхольм, Джонни Годро и Михаэль Фролик. У хозяев голы на счету Даррена Хельма, Якоба де ла Роуза и Андреаса Атанасиу, реализовавшего буллит.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2019, четверг. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
3:4
0:0, 1:2, 2:1, 0:1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 – Берчи (Эдлер, Хорват) – 28:48 (5x4), 1:1 – Дюшейн (Райан, Стоун) – 32:27 (5x4), 1:2 – Петтерссон (Бёзер, Эдлер) – 35:26 (5x5), 1:3 – Петтерссон (Эдлер, Берчи) – 45:00 (5x4), 2:3 – Воланин (Дзингел, Бёдкер) – 50:51 (4x4), 3:3 – Стоун (Дзингел, Дюшейн) – 59:10 (6x5), 3:4 – Петтерссон (Бёзер, Танев) – 61:38 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2019, четверг. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3:5
2:0, 1:3, 0:2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Хельм (Атанасиу) – 13:14 (5x5), 2:0 – де ла Роуз (Расмуссен, Дженсен) – 17:19 (5x5), 2:1 – Монахан (Линдхольм, Годро) – 26:40 (5x5), 2:2 – Броди (Годро, Линдхольм) – 37:59 (5x5), 3:2 – Атанасиу – 38:23 (бул), 3:3 – Линдхольм (Джордано, Годро) – 39:01 (5x4), 3:4 – Годро (Ткачук, Монахан) – 49:37 (5x4), 3:5 – Фролик (Янковски, Райан) – 59:42 (en)
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