Россия – Словакия: россияне забили три гола за 132 секунды в 1/4 финала МЧМ

Сборная России проводит четвертьфинальный матч с командой Словакии на молодёжном чемпионате мира – 2019. На шестой минуте Григорий Денисенко открыл счёт, а уже через 31 секунду Степан Старков увеличил преимущество российской команды. Спустя пару минут отличился и защитник Александр Алексеев.
Состав сборной России:
Кочетков (Тарасов);
Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин;
Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков;
Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец;
Рубинчик, Подколзин — Морозов — Шашков, Марченко.
Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1).
Россия разгромила Словакию и вышла на США в 1/2 финала МЧМ!
Молодёжная сборная России вышла в полуфинал МЧМ-2019. Как это было.