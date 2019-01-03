Россия – Словакия: россияне забили три гола за 132 секунды в 1/4 финала МЧМ

Сборная России проводит четвертьфинальный матч с командой Словакии на молодёжном чемпионате мира – 2019. На шестой минуте Григорий Денисенко открыл счёт, а уже через 31 секунду Степан Старков увеличил преимущество российской команды. Спустя пару минут отличился и защитник Александр Алексеев.

Состав сборной России:

Кочетков (Тарасов);

Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин;

Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков;

Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец;

Рубинчик, Подколзин — Морозов — Шашков, Марченко.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1).