Утунен: сборная Финляндии выиграет золото на МЧМ-2019

Защитник сборной Финляндии Тони Утунен, ставший автором победной шайбы в овертайме четвертьфинального матча с командой Канады (2:1), прокомментировал выход в полуфинал.



«Сначала подумал, что мы вышли двое на одного, но потом увидел другого канадского игрока. Аарне Талвитие, который отпасовал мне, мой сосед по комнате, возможно, у нас есть «химия». Это первый гол, который я забил за весь год, он оказался очень важным. Думаю, что мы обыграем Швейцарию и выиграем золото», — приводит слова Утунена TSN.

В полуфинале молодёжного чемпионата мира сборная Финляндии встретится со сборной Швейцарии, сенсационно обыгравшей Швецию (2:0).

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января.