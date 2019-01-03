Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко может быть выбран на Матч звёзд НХЛ — 2019. Российский форвард попал в список голосования Last Men In. В список включили по одному игроку из каждого клуба НХЛ. Хоккеист, набравший наибольшее количество голосов в дивизионе, займёт последнее свободное место в своей сборной.

Атлантический дивизион



Патрис Бержерон (форвард, «Бостон Брюинз»)

Джефф Скиннер (форвард, «Баффало Сэйбрз»)

Дилан Ларкин (форвард, «Детройт Ред Уингз»)

Александр Барков (форвард, «Флорида Пантерз»)

Ши Уэбер (защитник, «Монреаль Канадиенс»)

Марк Стоун (форвард, «Оттава Сенаторз»)

Брэйден Пойнт (форвард, «Тампа-Бэй Лайтнинг»)

Морган Райли (защитник, «Торонто Мэйпл Лифс»)



Столичный дивизион



Тейво Терявяйнен (форвард, «Каролина Харрикейнз»)

Ник Фолиньо (форвард, «Коламбус Блю Джекетс»)

Кайл Палмьери (форвард, «Нью-Джерси Девилз»)

Андерс Ли (форвард, «Нью-Йорк Айлендерс»)

Матс Цуккарелло (форвард, «Нью-Йорк Рейнджерс»)

Якуб Ворачек (форвард, «Филадельфия Флайерз»)

Крис Летанг (защитник, «Питтсбург Пингвинз»)

Никлас Бекстрём (форвард, «Вашингтон Кэпиталз»)



Центральный дивизион



Джонатан Тэйвз (форвард, «Чикаго Блэкхоукс»)

Габриэль Ландеског (форвард, «Колорадо Эвеланш»)

Тайлер Сегин (форвард, «Даллас Старз»)

Зак Паризе (форвард, «Миннесота Уайлд»)

Филип Форсберг (форвард, «Нэшвилл Предаторз»)

Владимир Тарасенко (форвард, «Сент-Луис Блюз»)

Патрик Лайне (форвард, «Виннипег Джетс»)



Тихоокеанский дивизион



Райан Гецлаф (форвард, «Анахайм Дакс»)

Оливер Экман-Ларссон (защитник, «Аризона Койотс»)

Марк Джордано (защитник, «Калгари Флэймз»)

Леон Драйзайтль (форвард, «Эдмонтон Ойлерз»)

Анже Копитар (форвард, «Лос-Анджелес Кингз»)

Логан Кутюр (форвард, «Сан-Хосе Шаркс»)

Брок Бёзер (форвард, «Ванкувер Кэнакс»)

Джонатан Маршессо (форвард, «Вегас Голден Найтс»).