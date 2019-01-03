Стали известны полуфинальные пары МЧМ-2019

Молодёжная сборная России разгромила Словакию в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года. Матч завершился со счётом 8:3 в пользу подопечных Валерия Брагина. Сборная России в полуфинале сыграет с командой США. Во втором полуфинале Швейцария сыграет со сборной Финляндии.

В четвертьфиналах Швейцария была сильнее сборной Швеции (2:0), Финляндия обыграла команду Канады (2:1 ОТ), а США победили Чехию (3:1)

Полуфинальные игры — 5 января, матч за третье место и финал — 6 января. Также форматом турнира предусмотрен утешительный раунд до двух побед за право остаться в элитном дивизионе. В раунде «за выживание» играют сборные Дании и Казахстана (0-1 в серии до двух побед).



Российская сборная на групповом этапе турнира последовательно победила Данию (4:0), Чехию (2:1), Швейцарию (7:4) и Канаду (2:1).