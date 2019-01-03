Молодёжная сборная России выиграет золото МЧМ-2019?

Молодёжная сборная России разгромила Словакию в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года. Матч завершился со счётом 8:3 в пользу подопечных Валерия Брагина. Теперь сборная России в полуфинале сыграет с командой США. Вторую пару полуфиналистов составили сборные Швейцарии и Финляндии.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Молодёжная сборная России выиграет золото МЧМ?».

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

Полуфинальные игры — 5 января, матч за третье место и финал — 6 января. Также форматом турнира предусмотрен утешительный раунд до двух побед за право остаться в элитном дивизионе. В раунде «за выживание» сыграют сборные Дании и Казахстана.



Российская сборная на групповом этапе турнира последовательно победила Данию (4:0), Чехию (2:1), Швейцарию (7:4) и Канаду (2:1).