Россия проиграла США три последних матча на МЧМ

Молодёжная сборная России разгромила Словакию в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года. Матч завершился со счётом 8:3 в пользу подопечных Валерия Брагина. Теперь сборная России в полуфинале сыграет с командой США. Вторую пару полуфиналистов составили сборные Швейцарии и Финляндии.

Сборная России неудачно играла последние матчи с командой США. Предыдущие три встречи остались за «звёздно-полосатыми».

МЧМ-2017. Группа. Россия – США – 2:3

МЧМ-2017. 1/2 финала. Россия – США – 3:4 Б (3:4)

МЧМ-2018. 1/4 финала. Россия – США – 2:4

Полуфинальные игры — 5 января, матч за третье место и финал — 6 января. Также форматом турнира предусмотрен утешительный раунд до двух побед за право остаться в элитном дивизионе. В раунде «за выживание» играют сборные Дании и Казахстана (0-1 в серии до двух побед).



Российская сборная на групповом этапе турнира последовательно победила Данию (4:0), Чехию (2:1), Швейцарию (7:4) и Канаду (2:1).