Комтуа: Канада была уверена в победе, мы должны принять поражение как мужчины

Капитан молодёжной сборной Канады Макс Комтуа прокомментировал поражение в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира 2019 года с Финляндией (1:2 ОТ).

«Это тяжёлое поражение. Канада никогда не вылетала так рано, но это была хорошая битва. Все матчи на этом турнире — на тонкой грани между победой и поражением, и иногда разница только в сантиметрах. У нас были шансы, но они нашли способ добиться своего и выиграть. Трудно проигрывать в конце матча, но мы должны двигаться вперёд. Это поможет нам в долгосрочной перспективе вырасти как игрокам. Мы хорошо играли и были уверены, что победим в дополнительное время. Мы должны принять это поражение как мужчины.

Во время буллита я хотел показать один из моих коронных ходов. Это не первый раз, когда я не забил, и не последний. Сейчас это больно вспоминать, но если я получу ещё один шанс, я должен быть готов использовать его.

Ребята, которые приедут в молодежную сборную в следующем году, должны воспринимать это поражение как мотивацию. Мы всегда хотим победить, и теперь у них будет ощущение проигрыша. Они не захотят повторять это в следующем году, будут знать, каково это, и я думаю, что в следующий раз они будут готовы», — цитирует Комтуа Sport24.