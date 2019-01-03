Кросби набрал не менее двух очков в пяти играх подряд, повторив личный рекорд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 7:2. Особо результативным вышел второй период, который гости выиграли со счётом 4:1.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. Канадец набрал не менее двух очков в пяти играх подряд, повторив личный рекорд. Всего в этой результативной серии на счету Кросби 12 (3+9) баллов.

Также в составе победителей заброшенными шайбами отметились Зак Астон-Риз, Брайан Раст, Крис Летанг, Доминик Симон, Евгений Малкин и Таннер Пирсон. У хозяев отличились Райан Строум и Павел Бучневич.



На счету Евгения Малкина также результативная передача, показатель полезности «+1» и 2 броска в створ за 17.07 на льду. Он стал второй звездой встречи.



У Павла Бучневича 4 броска за 15.58. У Владислава Наместникова «-2», 2 минуты штрафа (удаление реализовано), 3 броска и 2 силовых приёма за 16.07. Александр Георгиев, поменявший Хенрик Лундквиста после шестой пропущенной шайбы, отразил 6 бросков из 7.