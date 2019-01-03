МЧМ-2019: видеообзор сенсационной победы сборной Швейцарии над Швецией

Сборная Швейцарии со счётом 2:0 обыграла команду Швеции в четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира 2019 года.



На 16-й минуте с передачи Джанлуки Бургера отличился Янник Брюшвайлер, а вторую шайбу в ворота шведов на 34-й минуте забросил Лука Висс, которому ассистировали Сандро Шмид и Мэттью Вербун. Швейцарский голкипер Лука Холленштайн отразил 41 бросок и был признан лучшим игроком матча.

Видео лучших моментов матча также можно посмотреть в официальном «твиттере» IIHF.

Шведы подходили к этой встрече в статусе неоспоримых фаворитов. Ранее они обыграли команды США, Финляндии, Словакии и Казахстана, заняв первое место в группе B. Швейцарцы на групповом турнире потерпели три поражения в четырёх играх.