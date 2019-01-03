Дубль Макдэвида принёс «Эдмонтону» победу над «Аризоной»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» одержал выездную победу над «Аризоной Койотс» — 3:1.

Счёт в середине первого периода открыл нападающий хозяев Брэд Ричардсон. В начале второго игрового отрезка Леон Драйзайтль восстановил равновесие. На 34-й минуте Коннор Макдэвид вывел «нефтяников» вперёд. Он же поставил точку в матче, поразив пустые ворота «Аризоны» за 44 секунды до истечения основного времени. Форвард, набравший три очка (2+1), вышел на третье место в бомбардирской гонке с 61 баллом (23+38).

Российский защитник «койотов» Илья Любушкин совершил шесть силовых приёмов за 15.12 на льду.

«Эдмонтон» прервал серию из шести поражений. «Нефтяники» с 39 очками занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Аризона» (36) – 12-я.