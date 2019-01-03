Дипьетро — о поражении в четвертьфинале МЧМ: чувствуем, что подвели Канаду

Голкипер молодёжной сборной Канады Майкл Дипьетро прокомментировал поражение в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года с Финляндией (1:2 ОТ).

«Мне трудно сейчас найти слова. Это точно не очень хорошие ощущения. Мы чувствуем, что подвели Канаду. Мы подвели товарищей по команде, которые являются моей семьёй.

Было здорово слышать крики с трибун, но итоговая победа намного важнее. Сегодня мы не выиграли. Никому никогда не нравится проигрывать, особенно когда поддерживает вся страна. Это то, о чём приходится думать и сожалеть», — приводит слова Дипьетро журналист TSN Марк Мастерс.

Счёт в начале второго периода открыл защитник канадцев Иэн Митчелл. Финны смогли отыграться на последней минуте основного времени, сняв вратаря – отличился Алекси Хепониеми. В овертайме победу скандинавской сборной принёс защитник Тони Утунен, забивший на шестой минуте дополнительного времени. Также в овертайме капитан канадской команды Макс Комтуа не реализовал штрафной бросок.