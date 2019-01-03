Россия – Словакия: Кравцов получил повреждение и не вышел на третий период

Сборная России проводит четвертьфинальный матч с командой Словакии на молодёжном чемпионате мира – 2019. По ходу третьего периода подопечные Валерия Брагина громят словаков со счётом 7:1.

Во втором периоде травму получил лидер российской команды Виталий Кравцов. Воспитанник челябинского хоккея повредил руку и не смог продолжить матч. В заключительной трети вместо Кравцова в первом звене выходит Иван Морозов. Концовку матча Виталий досматривал на трибунах.

На шестой минуте Григорий Денисенко открыл счёт, а уже через 31 секунду Степан Старков увеличил преимущество российской команды. Спустя пару минут отличился и защитник Александр Алексеев. Ещё до перерыва Никита Шашков упрочил перевес россиян, а в середине второго периода первую шайбу на турнире забросил Клим Костин. Всё тот же Костин спустя семь минут реализовал большинство и оформил дубль. Ещё через 40 секунд заброшенной шайбой отметился Кирилл Слепец. На 44-й минуте шайбу престижа забросил Мартин Фегервары.